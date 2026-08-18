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ЦСКА отказался отпускать Мусаева в "Локомотив" - источник

ЦСКА отклонил предложение "Локомотива" по Тамерлану Мусаева.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, "железнодорожники" хотели арендовать нападающего. Однако "армейцы" рассматривают только полноценный трансфер игрока, поэтому отказались от этого предложения.

Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА из калининградской "Балтики" в январе 2024 года. В прошедшем сезоне за красно-синих форвард провел 41 матч, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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