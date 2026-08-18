По информации источника, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" заинтересованы в Алексее Батракове. На данный момент от сделки их останавливают санкции Великобритании, которые не позволяют купить футболиста из России.
Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги атакующий полузащитник провел 28 матчей, записав на свой счет 17 голов и 12 результативных передач. Трансферная стоимость 21-летнего россиянина по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "железнодорожники" согласовали трансфер игрока в турецкий "Галатасарай".
Источник: журналист Грэм Бэйли
За Батраковым следят 3 топ-клуба АПЛ - английский журналист
Английские топ-клубы следят за полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым.
Фото: ФК "Локомотив"