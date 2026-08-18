Футболист "Спартака" высоко оценил игру Даку в матче с "Балтикой"

"Переход Даку - это точно усиление для команды. Рады, что такой нападающий перешёл в нашу команду. С "Балтикой" выходили через него, чтобы лишний раз не давать шанс сопернику перехватить передачи.В тяжёлых ситуациях тоже выходили через него. Считаю, что они шикарно сыграли с Угальде", - сказал Литвинов "Чемпионату".
В воскресенье, 16 августа, в Калининграде на "Ростех Арене" состоялся матч между "Балтикой" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:1.
Новичок красно-белых Мирлинд Даку вышел на поле в стартовом составе и отдал 1 результативную передачу.