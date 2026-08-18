Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
АкронНе начат
Родина
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:45
ЛокомотивНе начат
Ахмат
20:45
ФакелНе начат

"Локомотив" заинтересован в двух форвардах из клубов РПЛ - источник

Стало известно, каких форвардов рассматривает "Локомотив" на замену Дмитрию Воробьеву.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, "железнодорожники" рассматривают варианты с подписанием Голенкова из "Ростова" или Мусаева из ЦСКА.

Тамерлан выступает за "армейцев" с начала января 2024 года. Всего за клуб форвард провел 106 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение игрока с красно-синими рассчитано до конца июня 2028 года.

Егор защищает цвета "Ростова" с февраля 2022 года. На его счету 161 матч, 31 гол и 19 результативных передач за команду. Контракт футболиста с клубом действует до конца 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится