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Стало известно точное расписание всех матчей РПЛ до конца года

Пресс-служба РПЛ опубликовала точное расписание всех матчей до конца года.
Фото: РПЛ
В Telegram-канале РПЛ было опубликовано точное расписание всех матчей до зимней паузы. Сообщается, что последний тур в этом году состоится в период с 4 по 6 декабря.

Напомним, действующим чемпионом России является петербургский "Зенит": в прошлом сезоне команда набрала 68 очков в 30 матчах. "Краснодар", расположившийся на второй строчке, отстал от сине-бело-голубых на 2 балла.


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