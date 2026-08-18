В Telegram-канале РПЛ было опубликовано точное расписание всех матчей до зимней паузы. Сообщается, что последний тур в этом году состоится в период с 4 по 6 декабря.
Напомним, действующим чемпионом России является петербургский "Зенит": в прошлом сезоне команда набрала 68 очков в 30 матчах. "Краснодар", расположившийся на второй строчке, отстал от сине-бело-голубых на 2 балла.
Стало известно точное расписание всех матчей РПЛ до конца года
Пресс-служба РПЛ опубликовала точное расписание всех матчей до конца года.
Фото: РПЛ