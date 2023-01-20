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Чернышов: не так давно мы встречались с "Реалом" и "МЮ", а в Азии будем играть с чемпионом Бутана или Непала?

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Экс-тренер "Спартака" Андрей Чернышов высказался о возможном переходе России из УЕФА в АФК.
Фото: Getty Images
"Еще не так давно мы встречались с "Реалом", "МЮ", "Барселоной" или "Ювентусом", а там нам с кем играть? С чемпионом Бутана или Непала? А логистика? Климат? Понятно, что ситуация неприятная. Никто не знает, сколько она продлится, но надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе", - приводит слова Чернышова Metaratings.

Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.


Чернышов
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