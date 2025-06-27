"Спартак" наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть... Заболотный и Комличенко? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в "Спартак". Может, они в отпуске перегрелись? Для меня ни Заболотный, ни Комличенко — не нападающие "Спартака", - приводит слова Быстрова "СЭ".
Ранее сообщалось о заинтересованности московского "Спартака" в подписании контракта с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным. Форвард в минувшем сезоне был игроком подмосковных "Химок" и за 31 матч сумел забить 6 голов и отдать 6 голевых передач.
В настоящее время Заболотный находится в статусе свободного агента. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста оценивается в 700 тысяч евро.
Быстров - о возможном переходе Заболотного в "Спартак": они в отпуске перегрелись?
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о работе московского "Спартака" на трансферном рынке.
Фото: ФК "Химки"