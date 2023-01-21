Как сообщает источник, сине-бело-голубые следят за прогрессом Устименко, который считается одним из самых перспективных вратарей Казахстана.
Напомним, ранее "Зенит" объявил, что заключил двухлетнее соглашение о сотрудничестве с "Кайратом". До этого петербуржцы выкупили у казахстанского клуба защитника Нуралы Алипа.
Данил Устименко является воспитанником "Кайрата". На его счету 45 матчей, в которых он пропустил 56 мячей и 16 раз оставлял свои ворота "сухими". В августе этого года голкиперу исполняется 23 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" интересуется голкипером "Кайрата" Устименко
Вратарь "Кайрата" Данил Устименко попал в сферу интересов "Зенита".
Фото: ФК "Кайрат"