- У нас много хороших вратарей, выбор довольной большой. Если говорить о ведущих клубах топ-5 лиг, то Матвей Сафонов. Он уже к этому готов, - приводит мнение Кафанова "РБ Спорт".
25-летний российский голкипер Матвей Сафонов является стабильным игроком стартового состава "Краснодара" с зимы 2019 года. В том сезоне Матвей принял участие в 19 играх за свой клуб – 17 в РПЛ и 2 в Кубке России, в которых мяч в его воротах оказался 31 раз. В активе игрока 6 сухих матчей. Контракт воспитанника "быков" с клубом рассчитан до лета 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сафонова в 15 млн евро. Голкипер также является основным игроком сборной России. В последнем официальном матче России против Хорватии Сафонов вместе с командой уступил с минимальным счетом (0:1). Ранее СМИ сообщали, что интерес к игроку проявляют "Зенит", а также немецкие и английские клубы.
Кафанов: Сафонов готов к переходу в ведущие клубы из топ-5 европейских лиг
Тренер вратарей Виталий Кафанов высказался по поводу перспектив Матвея Сафонова заиграть в европейских клубах.
Фото: РИА Новости