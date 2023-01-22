- С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян, - приводит мнение Хиддинка "РБ Спорт".
76-летний голландский специалист Гус Хиддинк являлся наставником сборной России с 2006 по 2010 годы. Под руководством иностранного тренера национальная сборная добилась исторического достижения, завоевав бронзовый комплект медалей Евро-2008. В этом триумфе непосредственное участие принял российский нападающий Андрей Аршавин, который забил 2 гола и отдал 1 ассист. В четвертьфинале турнира против Нидерландов (3:1) Андрей оформил 1+1 по системе гол плюс пас. Всего у Аршавина 17 голов 75 матчах за российскую сборную.
Большую часть карьеры Аршавин провел в "Зените", с которым выиграл 3 чемпионских титула, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Воспитанник петербуржского клуба также поиграл в лондонском "Арсенале". В Англии футболист запомнился покером в ворота "Ливерпуля" (4:4). Всего у Аршавина 626 матчей за карьеру. В активе экс-капитана сборной России 139 мячей и 186 голевых передач.
Хиддинк: Аршавин – выдающийся игрок. С ним я ассоциирую российский футбол
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк высказался о том, с каким игроком он ассоциирует российский футбол.
Фото: "Чемпионат"