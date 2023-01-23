- Моя цель на 2023 год? Самая первая и главная - хочу выиграть еще одно чемпионство с "Зенитом". И еще Кубок России, потому что было обидно вылететь из него в прошлом сезоне. В общем, есть сильное желание взять все титулы, которые сейчас разыгрываются, победить во всех турнирах вместе с командой, - передает слова Алипа пресс-служба "Зенита".
23-летний казахстанский центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип в текущем сезоне провел за сине-бело-голубых 8 матчей во всех турнирах, в январе 2023 года его трансфер был полностью выкуплен клубом у алматинского "Кайрата". По итогам осенней части сезона петербуржцы лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 42 очками в 17 матчах, отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков. В Кубке России "Зенит" занял третье место в группе Пути РПЛ со "Спартаком", "Крыльями Советов" и "Факелом" и выбыл в нижнюю сетку плей-офф, где встретится с ульяновской "Волгой".
Алип: главная цель на 2023 год - взять с "Зенитом" все титулы, которые сейчас разыгрываются
Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал о своих целях на 2023 год.
Фото: РИА Новости