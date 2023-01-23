- Ух, да если "Краснодар" выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого, - передает слова Рамиреса "СЭ".
По итогам осенней части сезона "Краснодар" набрал 25 очков в 17 сыгранных матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание "быков" от возглавляющего чемпионскую гонку петербургского "Зенита" составляет 17 очков. 28-летний эквадорский фланговый защитник Кристиан Рамирес в текущем сезоне сыграл за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.
Рамирес: если "Краснодар" выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал, что сделает, если его клуб станет чемпионом России.
Фото: ФК "Краснодар"