"Испытываю искреннее и большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался. Срыв перехода Баринова в Турцию — ошибка "Локомотива". Если бы главным тренером был Юрий Семин, то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе", - цитирует тренера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что подписать Баринова хотел турецкий "Бешикташ" и был готов выплатить "Локомотиву" компенсацию в размере 4 млн евро. Сообщалось, что москвичи запросили 5 млн, переговоры были приостановлены.
Позднее генеральный директор турецкого коллектива Сейчун Казанчи заявил, что клуб отказался от трансфера футболиста.
Первый тренер Баринова: срыв перехода Дмитрия — ошибка "Локомотива". Семин бы его отпустил
Первый тренер полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Александр Тихонов поделился мнением о несостоявшемся переходе футболиста в "Бешикташ".
Фото: ТАСС