По сообщениям источника, "Вайле", представляющий чемпионат Дании, отказался от товарищеского матча с ЦСКА, который был запланирован на турецком сборе 4 февраля Причиной такого решения стало политическое давление. Ранее болгарский клуб "Левски" из-за давления болельщиков также отказался от матчей с российскими командами.
ЦСКА готовится к возобновлению сезона в ОАЭ. Ранее "армейцы" сыграли вничью с "Симбой" (2:2) и "Оренбургом" (1:0). Столичный коллектив с 29-ю очками располагается на 5-й строчке в таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. "Вайле" представляет 2-й по силе дивизион чемпионата Дании и после 17 сыгранных туров лидирует, набрав 37 баллов.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": датский "Вайле" отказался от товарищеского матча с ЦСКА из-за политического давления
Контрольный поединок между датским "Вайле" и ЦСКА не состоится.
Фото: РИА Новости