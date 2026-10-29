Объявлены комментаторы на центральный матч 13-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак"

Стало известно, кто прокомментирует московское дерби между " Локомотивом " и " Спартаком ".

Фото: РПЛ

Комментаторы Роман Нагучев и Сергей Дурасов получили назначение на центральный матч 13-го тура РПЛ. Об этом сообщил генеральный продюссер "Матч ТВ" Александр Тащин в телеграм-канале.



Московское дерби состоится в это воскресенье, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по местному времени.

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Спартак