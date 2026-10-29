"У Махачкалы есть свой почерк. Хочу, чтобы мы тоже были узнаваемыми". Булатов - перед игрой Кубка

"Мы хотим победить, понимаем значимость матча. Стремимся к выходу в весеннюю часть, даем возможность играть — кому-то больше, кому то меньше.
Пытаемся жить сегодняшним днем, посмотрим, что покажет соперник. У Махачкалы есть свой почерк, "Динамо" — тренерская команда. Их стиль останется таким же. Хочу, чтобы мы тоже были узнаваемыми", - сказал Булатов.
Матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо" состоится сегодня, 29 октября. Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 17:00 по московскому времени.
Команда Сергея Булатова набрала 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы С. Махачкалинцы замыкают квартет, имея в своем активе лишь один балл.