"Хватило трех тренировок". Игрок "Рубина" - об изменениях в команде при Кузьмине

"Изменилось многое. Мне кажется, по игре видно, что каждый понимает, куда бежать и что делать. Хватило трех тренировок, чтобы все объяснить и поговорить лично.
Нас вызывали по группам, мы пообщались. В матче со "Спартаком" была другая команда и другая игра. "Рубину" не хватает удачи, чтобы быть выше", - сказал Кабутов.
Франк Артига покинул пост главного тренера "Рубина" после домашнего поражения в 12-м туре РПЛ от самарских "Крыльев Советов" (0:2). Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Олег Кузьмин.
Вчера, 28 октября, в первом матче под руководством Кузьмина казанцы уступили на выезде московскому "Спартаку" в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России с минимальным счетом 0:1.
Источник: "Матч ТВ"