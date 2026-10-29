"Хватило трех тренировок". Игрок "Рубина" - об изменениях в команде при Кузьмине

Защитник "Рубина" Дмитрий Кабутов ответил на вопрос, что изменилось после ухода Франка Артиги с поста главного тренера.

Фото: ФК "Рубин"

"Изменилось многое. Мне кажется, по игре видно, что каждый понимает, куда бежать и что делать. Хватило трех тренировок, чтобы все объяснить и поговорить лично.