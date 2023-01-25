- Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге. Это трансфер на перспективу, который поможет команде решить проблему с обороной и атакой. У португальца отличный дриблинг и передачи, - приводит мнение журналиста Sport24.
Португальский защитник Томаш Тамареш вчера официально присоединился к "Спартаку". Воспитанник "Бенфики" сезон 2021/2022 провел под руководством нынешнего наставника столичного коллектива Гильермо Абаскаля в "Базеле", представляющего чемпионат Швейцарии. В мае португалец получил тяжелую травму колена и пока не принимал участие в играх. В марте Томашу исполнится 23 года. Всего Тавареш сыграл в 87 играх. В активе новичка красно-белых 2 гола и 6 результативных передач.
Португальский журналист: Тавареш станет одним из лучших защитников в РПЛ
Журналист из Португалии Флавио Микель Силва высказался по поводу перехода Томаша Тавареша в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"