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Радимов: во второй части сезона РПЛ отрыв между "Зенитом" и "Спартаком" увеличится

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Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов ответил на вопрос, сможет ли "Спартак" догнать петербургскую команду в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: Чемпионат.com
– Способен ли "Спартак" догнать "Зенит"? Если так, положа руку на сердце, я бы поставил вопрос по-другому – оторвется ли "Зенит" от "Спартака" больше, чем на шесть очков, или нет. Я думаю, что да, отрыв увеличится, – приводит слова Радимова "РБ Спорт".

По итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги "Зенит" занимает занимает привычное первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка. Московский "Спартак" является ближайшим преследователем действующего чемпиона России, отставая от них на шесть очков. "Ростов", располагающийся на третьей строчке, отстает от "Зенита" на семь очков.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. Сейчас все российские клубы находятся на зимних тренировочных сборах и готовятся к первым официальным матчам в новом году. Игры Кубка России возобновятся чуть раньше – в конце февраля. "Зенит" отправится на выезд к "Волге" из Ульяновска, а "Спартак" встретится с "Локомотивом".


Радимов Зенит Спартак
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