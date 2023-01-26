– Я был разочарован тем, что Дзюба не заиграл в Турции. Думал, там у него все получится. Но он вернулся в Россию, сейчас хочет зарплату в 500 тысяч евро до конца сезона. Думаю, Дзюба заработал столько денег, что в его ситуации финансовый вопрос уже не должен быть главным фактором. У него не пустые карманы. Если он хочет играть, надо опускать голову и уменьшать требования по зарплате, – цитирует Якубко "РБ Спорт".
Российский нападающий Артем Дзюба, сейчас находящийся в статусе свободного агента, переходил в турецкий клуб "Адана Демирспор" в августе 2022 года. Дзюба отличился дебютным голом в первом же матче за новую команду, но затем стал все реже появляться на футбольном поле. Сначала оставался в запасе, а затем и вовсе перестал попадать в заявку на матч.
За несколько месяцев Артем провел на поле в футболке "Аданы" всего 220 минут в Кубке Турции и чемпионате Турции. В начале ноября 2022 года Артем Дзюба расторг контракт с турецкой командой и до сих пор находится в поиске нового клуба. Ранее основным претендентом на Дзюбу считалось московское "Торпедо", теперь во многих источниках фигурирует "Пари НН".
Якубко: у Дзюбы не пустые карманы, хочет играть – надо уменьшать требования по зарплате
Экс-форвард "Амкара" и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию с будущим 34-летнего российского нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Адана Демирспор"