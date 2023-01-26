- Пытался ли найти досудебный компромисс? Искал. Но компромисс там один: "Пошёл на три буквы". Согласен я с этим? Нет. СМИ подают всё как судебную тяжбу Газизова, но никто не оценивает ситуацию логически. Если бы я присвоил что-то принадлежащее этим людям, разговор был бы совсем иным. Это должно о чём-то говорить тем, кто хоть чуть-чуть умеет мыслить, - приводит мнение Газизова "Матч ТВ".
54-летний российский функционер Шамиль Газизов занимал должность гендиректора "Спартака" с июля 2020 по декабрь этого же года. Но из-за внутренних разногласий менеджер был отправлен в отставку. После увольнения Газизов принял решение подать в суд на Леонида Федуна с требованием выплатить обещанную компенсацию за свое увольнение, а также признать сам факт увольнения незаконным. Также среди требований экс-гендиректора есть попытка взыскать Федуна обещанные по расписке 10% акций "Спартака". Судебные тяжбы длятся с 2021 года с разными исходами для сторон.
Леонид Федун летом 2022 года продал свой пакет акций "Спартака" "Лукойлу" и покинул клуб. Сейчас Газизов трудится на аналогичной должности в "Уфе". В сезоне 2021/2022 башкирский коллектив покинул высший дивизион России и перебрался в Первую лигу. Команда после 20 сыгранных туров Первой лиги располагается на 16 месте, набрав 18 очков.
Газизов - о суде с Федуном: хотел договориться, но компромисс там один: "Пошёл на три буквы"
Экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу судебного процесса в Леонидом Федуном.
Фото: "Чемпионат"