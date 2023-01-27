"На летних сборах перед товарищеской игрой Карпин меня успокоил. Этот разговор мне очень помог психологически - в итоге я гол забил. Георгиевич - один из самых топовых тренеров, что у меня были. Харизматичный, строгий, но справедливый. Очень важно, что он умеет правильный микроклимат в команде выстроить", - передает слова Голенкова "Чемпионат".
23-летний Егор Голенков является игроком ростовской команды с зимы 2022 года. В этом сезоне форвард принял участие в 17 играх РПЛ и не забил ни одного гола. Все свои мячи Голенков оформил в Кубке России — на его счету 5 голов в 6 матчах турнира.
По итогам первой половины сезона РПЛ "Ростов" располагается на третьем месте. Команда Валерия Карпина набрала 35 очков после 17 туров. Отставание от идущего на 2-м месте "Спартака" составляет всего 1 балл, а от лидирующего "Зенита" - 7 очков. Весенняя часть сезона для донской команды стартует домашним матчем против московского "Локомотива".
Форвард "Ростова" Голенков - о Карпине: это один из самых топовых тренеров, что у меня были
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказал мнение о главном тренере дончан и сборной России Валерии Карпине.
Фото: "Чемпионат"