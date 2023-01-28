- Сперцяном активно интересуются клубы из Европы, некоторые спрашивали у меня о нем. Его возможности мне хорошо известны. Я сказал, что это очень хороший футболист. Посмотрим, где он окажется в будущем, - приводит комментарий Камоцци "РБ Спорт".
22-летний атакующий хавбек из Армении Эдуард Сперцян, по данным различных источников, своей игрок привлек внимание нескольких голландских клубов - "ПСВ" и "Фейеноорда", а также итальянской "Фиорентины" и испанского "Вильярреала". Сам футболист хотел бы доиграть сезон в своей родном клубе. За "Краснодар", чьим воспитанником является Эдуард, в текущем сезоне игрок набрал 10+6 по системе гол плюс пас в 21 матче во всех соревнованиях. Трудовой договор между "быками" и Сперцяном рассчитан до конца июня 2026 года.По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока сборной Армении составляет 9 млн евро. В июне Сперцяну исполнится 23 года.
"Краснодар" ушел на зимний перерыв, расположившись после 17 проведенных туров на 8-й строчке в РПЛ. Команда, которую в январе возглавил сербский специалист Владимир Ивич, набрал 25 очков.
Камоцци: Сперцяном активно интересуются клубы из Европы, некоторые спрашивали у меня о нем
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал о том, что футболистом "Краснодара" Эдуардом Сперцяном интересуются европейские клубы.
Фото: ФК "Краснодар"