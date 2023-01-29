- Для нас было плюсом то, что игрок провёл какой-то период времени в другой стране. Думаю, с адаптацией у него проблем не будет. Также знаю, что они уже определённое время хорошо общаются с нашим бразильцем Фернандо, - приводит слова Корниленко Metaratings.
22-летний атакующий фланговый полузащитник из Аргентины Бенхамин Гарре сегодня был официально представлен в качестве игрока "Крыльев Советов". Новобранец волжан подписал контракт на 3,5 со своем новой командой. Часть карьеры аргентинец провел в Англии, выступая за юношеские команды (U-18 и U-20)" Манчестер Сити". С 2020 года Гарре выступал у себя на родине за "Расинг" и "Уракан", откуда перебрался в стан самарского коллектива.
"Крылья Советов" набрали 20 баллов после 17 проведенных туров в РПЛ и занимают 11 место. Отставание от "Урала", идущего на строчку выше, составляет одно очко.
Корниленко: для нас было плюсом то, что Гарре провёл часть карьеры в Англии. Проблем с адаптацией у него не будет
Спортивный директор "Крыльев Советов" высказался по поводу новичка команды Бенхамина Гарре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"