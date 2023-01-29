- Мы хотим закрепиться в элите, а не бултыхаться в районе 11–12?го места. Коме того, хочу помогать своим опытом молодым игрокам — вполне достойная цель, мне кажется, - приводит слова Стоцого "Матч ТВ".
"Пари НН" находится в РПЛ второй сезон. В предыдущем розыгрыше РПЛ нижегородцы под руководством Александра Кержакова заняли 11 место по итогам 30 туров. В летнее межсезонье нижегородский коллектив сменил тренера. Команду возглавил Михаил Галактионов. В текущем сезоне российского первенства "Пари НН" после 17 проведенных туров находится на 12 месте. Зимой клуб провел еще одну рокировку тренерского штаба. Галактионов перебрался в "Локомотив", а коллектив из Нижнего Новгорода принял Артем Горлов.
33-летний российский защитник Дмитрий Стоцкий принял участие в 15 играх за "Пари НН". В активе игрока 1 гол и 3 ассиста.
Стоцкий: "Пари НН" хочет закрепиться в элите, а не бултыхаться в районе 11–12-го места
Российский футболист "Пари НН" Дмитрий Стоцкий высказался о целях команды в РПЛ.
Фото: "Пари НН"