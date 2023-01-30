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Галактионов: Жемалетдинов может вернуться в общую группу в середине февраля

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о предполагаемых сроках возвращения в строй полузащитника команды Рифата Жемалетдинова и бразильского защитника Лукаса Фассона.
Фото: ФК "Локомотив"
В июне прошлого года Жемалетдинов получил серьезную травму ахилла на предсезонном сборе, которая потребовала операции. Из-за повреждения 26-летний полузащитник национальной сборной России пропустил старт сезона в РПЛ. Его партнер по команде – бразилец Лукас Фассон – провел две встречи до того, как получил травму крестообразных связок колена.

– Мы ожидаем, что Рифат вернется (к тренировкам с командой) чуть раньше (чем Фассон). Скорее всего, это будет середина февраля. Более конкретными прогнозами я бы не занимался. Тут ведь главное не только вернуться в общую группу, важно поэтапно подвести функциональное состояние игроков до нужного уровня и вернуть игровой тонус. Все мы знаем, что в марте нас ожидают не самые простые условия в плане погоды и полей, нужно исключить риск рецидива. Да, ситуация давит, нам эти футболисты нужны, но с другой стороны их здоровье намного важнее чего бы то ни было, – приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

38-летний российский специалист назначен на должность наставника "железнодорожников" в ноябре. Под руководством Михаила Галактионова "Локомотив" в январе проводит свой первый тренировочный сбор. Место проведения – Объединенные Арабские Эмираты.

На зимнюю паузу "железнодорожники" ушли в ранге 14-й команды таблицы Российской Премьер-Лиги. По итогам 17-ти туров чемпионата страны "Локомотив" набрал 13 очков и находится в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе.


Локомотив Жемалетдинов Галактионов
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