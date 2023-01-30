- Как было на самом деле в истории с заваленным медосмотром Самошникова в "Динамо"? Про медосмотр - бред. Просто мы с "Динамо" не сошлись в условиях. Илья прошел бы медосмотр в любом клубе мира. Писали, что "Динамо" отдаст за Илью 3 миллиона евро? Вот примерно в этих цифрах мы и не сошлись, - передает слова Яровинского Sport24.
Летом 2022 года московское "Динамо" вело переговоры о подписании левого защитника вылетевшего в Первую лигу казанского "Рубина" Ильи Самошникова. По информации СМИ, трансфер не состоялся из-за выявленной при медицинском осмотре проблемы с состоянием здоровья игрока. В текущем сезоне 25-летний Самошников провел 16 матчей за "Рубин" в рамках розыгрыша Первой лиги, забил 1 гол и выполнил 2 результативных паса.
Яровинский - о сорванном переходе Самошникова из "Рубина" в "Динамо": история про медосмотр - бред
Экс-спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал подробности несостоявшегося трансфера левого защитника Ильи Самошникова в московское "Динамо" летом 2022 года.
Фото: ФК "Рубин"