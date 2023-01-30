24-летний центрфорвард "Локомотива" Иван Игнатьев в ближайшие два дня может стать игроком "Хапоэля" из Беэр-Шевы, сообщают СМИ.
По данным источника, израильский клуб пытается подписать Игнатьева до закрытия местного трансферного окна. Сообщается, что ранее руководство "Хапоэля" уже обращалось в текущем январе в "Локомотив" с предложением по Игнатьеву, но получило отказ. Также есть вероятность, что переход Игнатьева может состояться летом 2023 года на правах свободного агента.
В составе "Хапоэля" из Беэр-Шевы играет российский хавбек Магомед-Шапи Сулейманов, который ранее выступал вместе с Игнатьевым за "Краснодар". В текущем сезоне на счету Ивана 16 матчей за красно-зеленых во всех турнирах, 4 гола и 2 результативных паса.
Источник: "Чемпионат"
Иван Игнатьев может перейти из "Локомотива" в израильский "Хапоэль"
По информации источника, нападающим "Локомотива" Иваном Игнатьевым интересуется израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева).
Фото: ФК "Локомотив"