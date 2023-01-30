– Мне сложно сказать, почему не получилось у Олича. Ивица нравился мне как тренер: я хотел бы, чтобы он оставался в команде дольше. Но между Оличем и руководством ЦСКА были разногласия. Его увольнение было странным. Под его руководством я сыграл лишь один матч и вообще не понимал, почему он покинул команду через несколько игр, как я получил травму, – приводит слова Магнуссона "Чемпионат".
Хорватский специалист Ивича Олич возглавлял московский ЦСКА в период с марта 2021 года по июнь 2021 года. Во главе "армейцев" Ивича провел всего девять матчей. Ранее Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста. За московскую команду хорватский нападающий провел 116 матчей, забил 44 мяча и отдал 14 результативных передач. Больше матчей у Ивицы только за немецкий "Гамбург" – 143 (51 гол и 20 ассистов).
Исландский защитник Хердур Магнуссон играл за ЦСКА с июля 2018 года по июль 2022 года. В общей сумме Хердур провел за "армейцев" 93 матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. В "Панатинаикос" он перешел на правах свободного агента.
Магнуссон: между руководством ЦСКА и Оличем были разногласия. Его увольнение было странным
Бывший защитник ЦСКА, ныне выступающий в греческом "Панатинаикосе", Хердур Магнуссон рассказал об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА