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Магнуссон: между руководством ЦСКА и Оличем были разногласия. Его увольнение было странным

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Бывший защитник ЦСКА, ныне выступающий в греческом "Панатинаикосе", Хердур Магнуссон рассказал об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
– Мне сложно сказать, почему не получилось у Олича. Ивица нравился мне как тренер: я хотел бы, чтобы он оставался в команде дольше. Но между Оличем и руководством ЦСКА были разногласия. Его увольнение было странным. Под его руководством я сыграл лишь один матч и вообще не понимал, почему он покинул команду через несколько игр, как я получил травму, – приводит слова Магнуссона "Чемпионат".

Хорватский специалист Ивича Олич возглавлял московский ЦСКА в период с марта 2021 года по июнь 2021 года. Во главе "армейцев" Ивича провел всего девять матчей. Ранее Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста. За московскую команду хорватский нападающий провел 116 матчей, забил 44 мяча и отдал 14 результативных передач. Больше матчей у Ивицы только за немецкий "Гамбург" – 143 (51 гол и 20 ассистов).

Исландский защитник Хердур Магнуссон играл за ЦСКА с июля 2018 года по июль 2022 года. В общей сумме Хердур провел за "армейцев" 93 матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. В "Панатинаикос" он перешел на правах свободного агента.


Магнуссон Олич ЦСКА
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