По данным источника, если трансфер 28-летнего иранца Сердара Азмуна, выступающего на позиции центрального нападающего, в "Марсель" не состоится, то игрок может снова вернуться в РПЛ. Представители иранца уже ведут предварительные консультации с "Зенитом" по поводу возможного перехода. Также источника отмечает, что шансы сделки увеличиваются из-за хороших отношений гендиректора петербуржского клуба Александра Медведева с руководством "Байера".
Сердар Азмун перебрался в "Байер" зимой 2022 года, но так и не смог стать стабильным игроком стартового состава. В текущем сезоне иранец провел за леверкузенский коллектив 13 встреч, в которых оформил 2 ассиста. Ране Азмун уже выступал за "Зенит" в период с 2019 по 2022 годы. С коллективом из Санкт-Петербурга игрок выиграл 4 чемпионских титула в РПЛ. СМИ сообщают, что сейчас Сердар близок к переходу в "Марсель". Трансферное окно в Европе закрывается сегодня.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова.
Азмун может вернуться в "Зенит", если не перейдет в "Марсель"
Иранский форвард Сердар Азмун может снова стать игроком "Зенита".
Фото: Global Look Press