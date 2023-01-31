- Он хороший футболист. Так ещё и левоногий. Постоянно вызывается в сборную. У него есть все качества и задатки для игры в основе. Человеческие качества у него тоже на высоком уровне. Мы хорошо втроём общаемся. У них с Чистяковым конкуренция ещё, но это не мешает, - приводит слова Сергеева "Чемпионат".
23-летний казахстанец Нуралы Алип, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в "Зенит" зимой 2022 года на правах годичной аренды. За весеннюю часть РПЛ игрок сборной Казахстана 10 матчей за петербуржский коллектив и смог завоевать вместе с командой чемпионский титул. В текущем сезоне Алип принял участие 8 матчах за петербуржцев во всех соревнованиях. В активе Нуралы 465 игровых минут. Этой зимой "Зенит" принял решение выкупит Алипа у "Кайрата" на полноценной основе. Transfermаrkt оценивает трансферную стоимость Алипа в 1,2 млн евро.
Сергеев: Алип - хороший футболист. У него есть все качества и задатки для игры в основе "Зенита"
Форвард "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу своего одноклубника Нуралы Алипа
Фото: "Чемпионат"