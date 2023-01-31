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Журналист Алексеев: "Ференцварош", "Порту" и 2 испанских клуба пытались купить Захаряна зимой

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Сразу четыре европейских клуба предпринимали попытки приобрести полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в это зимнее трансферное окно.
Фото: Globall Look Press
Об этом написал журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, в услугах 19-летнего футболиста сборной России и московского "Динамо" были предметно заинтересованы португальский "Порту", испанские "Мальорка" и "Сельта", а также венгерский "Ференцварош", который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

Источник добавляет, что испанские клубы и команда из Будапешта вышли к бело-голубым с официальными предложениями и были готовы заплатить 15 миллионов евро за трансфер Захаряна, предусмотренные действующим контрактом. Отмечается, что в летнее трансферное окно опция выкупа талантливого россиянина составит 25 миллионов евро.


Динамо Москва Захарян Ференцварош Порту
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