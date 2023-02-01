– Сейчас никто не торопится с этим вопросом. Клуб до конца сезона может активировать опцию выкупа. Нас и клуб все устраивает, поэтому мы их и не торопим. Все идет к тому, что они выкупят Шапи и, скорее всего, до конца сезона. Но когда точно, не могу сказать, – приводит слова Агузарова "Матч ТВ".
Российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов отправился в свою первую аренду из "Краснодара" еще в сентябре 2021 года. Тогда Шапи уезжал в турецкий "Гиресунспор". Летом 2022 Сулемайманов вернулся в "Краснодар" и отправился уже в другую аренду – в "Хапоэль Беэр-Шева".
В текущем сезоне за этот клуб (и по началу немного за "Краснодар") Магомед-Шапи Сулейманов отыграл 27 матчей во всех турнирах, провел на футбольном поле в общей сумме 1580 минут. Сулейманов забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Почти все результативные действия пришлись на чемпионат Израиля, за исключением одной голевой передачи в квалификации Лиги конференций.
Агент Сулейманова: все идет к тому, что "Хапоэль" выкупит Шапи у "Краснодара"
Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы российского вингера Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал о будущем своего клиента.
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