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Кавазашвили: у Карпина есть надежда на возвращение в "Спартак"

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Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал о том, будет ли он следить за Зимним Кубком РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
– Конечно, я буду следить за этим турниром. От Абаскаля не жду ничего нового, я не видел еще команду. Карпин против "Спартака"? У него всю жизнь были принципиальные матчи со "Спартаком", когда он ушел в другие клубы. У Карпина есть надежда на возвращение в "Спартак", – приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Зимний Кубок РПЛ стартует завтра, 2 февраля 2023 года. "Ростов", который возглавляет Валерий Карпин, завтра сыграет со "Спартаком". Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Карпин прочно связан с московским "Спартаком". Валерий Георгиевич с августа 2008 по 2012 год был генеральным директором красно-белых, а с 2009 по 2014 год тренировал этот клуб. Кроме этого, Карпин играл за "Спартак" в качестве футболиста – с 1990 по 1994 года. Завтра Валерию Георгиевичу исполнится 54 года.


Кавазашвили Карпин Спартак
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