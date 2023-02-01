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Агент Гогуа: Седрик вчера прилетел в "Химки". Может быть, дальше будет ЦСКА, "Спартак" или "Динамо"

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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, заявил, что его клиент близок к переходу в "Химки".
Фото: ПФК ЦСКА
"Да, он правда в "Химках", только вчера прилетел. Это топовый футболист, который выигрывает все единоборства вверху. Речь идет о контракте на полгода, а дальше уже посмотрим. Может быть, дальше будет ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", "Локомотив" или "Динамо", - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Напомним, Седрик Гогуа выступал за ЦСКА с 2019 по 2022 годы. За это время он провел всего 5 матчей в составе "армейцев", отметившись одним забитым голом. Последний год футболист находится в статусе свободного агента. После ухода из ЦСКА он перебрался в казахстанский "Туран", но почти сразу покинул клуб из-за проблем с получением визы.

Ранее Гогуа играл за "Тамбов", "СКА Хабаровск", "Даугавпилс", "Партизан" и "Кайрат". Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 250 тысяч евро.


Гогуа Химки
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