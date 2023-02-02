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Карпин – о периоде работы в "Спартаке": у Федуна за какие-то два часа все могло измениться. Это происходило постоянно

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поделился впечатления от совместной работы с экс-президентом красно-белых Леонидом Федуном.
Фото: Global Look Press
– Чем больше узнаешь любого человека, тем лучше понимаешь цену его словам. Поначалу не знал, что если Федун в десять утра говорит "да", то это совершенно не означает, что "да" будет и в полдень. За какие-то два часа все могло измениться. Но такое происходило постоянно, и постепенно я стал все понимать и учитывать. Это и называется опытом. Пять дней между словами Федуна, что Эмери отработает контракт до конца после 0:3 от "Барселоны", и его отставкой после 1:5 от "Динамо" – это как раз о том, что в десять утра он говорит "да", а в полдень – "нет", – цитирует Карпина "СЭ".

Валерий Карпин работал в системе московского "Спартака" с августа 2008 года по март 2014 года. За это время он успел побывать в должности генерального директора красно-белых и главного тренера команды. После этого Валерий Георгиевич тренировал испанскую "Мальорку", "Торпедо Армавир" и "Ростов", в котором работает и по сей день. Параллельно Карпин остается главным тренером сборной России по футболу. В качестве футболиста Карпин играл за "Спартак" в период с января 1990 года по июль 1994 года.

Леонид Арнольдович Федун владел московским "Спартаком" и был его президентом вплоть до августа 2022 года, когда он полностью ушел со всех своих занимаемых должностей, передав правление компании "Лукойл". Изначально в "Спартак" он приходил в 2004 году. Испанский специалист Унаи Эмери тренировал московский клуб с июля по ноябрь 2012 года. Сейчас работает в "Астон Вилле" и владеет клубом "Реал Унион".


Карпин Спартак Федун
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