По сообщениям СМИ, в ходе встречи президента РФС Александра Дюкова и вице-президента Максима Митрофанова с руководителями различных федераций Азии стало известно, что организации положительно оценивают возможный переход Союза в АФК. Одним из положительных изменений в Азии видят в том, что интеграция России в азиатский футбол увеличит коммерческие доходы, а также способствует популяризации футбола в регионе.
Также в ходе диалога РФС договаривался с различными сборными о товарищеских поединках с Россией. Источник отмечает, что азиатские сборные готовы играть против команды Валерия Карпина.
УЕФА и ФИФА отстранили сборные России всех уровней и клуба от участие в соревнованиях под их эгидой. РФС рассматривают возможность выхода из УЕФА и перехода в АФК. Сейчас создана специальная группа по выработке решений по возращению российского футбола в международные турниры.
Источник: "СЭ"
"СЭ": представители азиатских федераций положительно воспринимают переход РФС в Азию
Стали известны результаты встречи Александра Дюкова с руководителями азиатских федераций на конгрессе АФК.
Фото: "СЭ"