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Орлов: немецкий футбол не для Азмуна. Ему больше бы подошла Испания или Италия

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Известный телекомментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по поводу иранского форварда Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
- Есть известная пословица. В одну реку дважды не входят. А немецкий футбол не для Азмуна. Ему больше бы подошла Испания или Италия, - приводит мнение Орлова "СЭ".

26-летний центрфорвард из Ирана Сердар Азмун перешел в "Байер" зимой 2022 года. С того момента экс-зенитовец провел 19 матчей в Бундеслиге, в которых забил 1 гол и оформил 1 ассистентское действием. Контракт игрока коллективом из Леверкузена рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее СМИ сообщали, что Сердар был близок к переходу во французский "Марсель", но сделка не состоялась. Сейчас, по данным различных источников, центрфорварда хотят видеть в своем команде некоторые клубы РПЛ, в частности "Зенит", "Локомотив" и "Сочи".


Азмун Байер Орлов
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