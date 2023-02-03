– Вендел счастлив в "Зените". Не скрою, что в санкт-петербургский клуб поступало уже несколько предложений по нему, однако Вендел решил остаться в России. "Фламенго" – великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант для нас. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи, – цитирует Вендела "СЭ".
Напомним, что ранее один из источников сообщал об интересе французского "Лиона" к бразильскому центральному полузащитнику "Зенита" Венделу. Этой зимой в данную команду из санкт-петербургского клуба уже перешел хорватский центральный защитник Деян Ловрен, хорошо выступивший на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Хорватии.
Вендел играет за "Зенит" с октября 2020 года. До этого выступал за "Бенфику" и "Флуминенсе". Контракт бразильского полузащитника с "Зенитом" на данный момент рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 25-летнего бразильца в 22 миллиона евро.
Агент Вендела: в "Зенит" поступало уже несколько предложений по нему, однако Вендел решил остаться в России
Футбольный агент Чезаре Барбьери, представляющий интерес полузащитника "Зенита" Вендела, поделился мнением о возможном уходе бразильца из российского клуба.
Фото: ФК "Зенит"