– Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов, – приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что этой зимой бразильским вингером "Зенита" Малкомом, ранее игравшим за "Барселону" и "Бордо", интересовался "ПСЖ". Французский клуб хотел подписать Малкома бесплатно через правило о приостановке контракта, но сделать им этого не удалось.
"Зенит" летом внес в договор с бразильцем соответствующий пункт, который запрещает приостановку соглашения, а 30 миллионов евро, которые российский клуб потребовал за Малкома, парижане платить не захотели. Контракты Малкома и Клаудиньо с "Зенитом" рассчитаны до лета 2027 года.
Агент: интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, рассказал об интересе других команд к этим футболистам.
Фото: ФК "Зенит"