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Песьяков: после матча со "Спартаком" сказал Селихову, что он легенда

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Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков оценил игру Александра Селихова в послематчевой серии пенальти на Зимнем кубке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Забыл про пенальти, если честно. В целом нормально серию провел, скорее над ударами надо поработать. Сказал Саше [Селихову], что он легенда , похвалил, ничего особенного. Может, татуху набьет после игры", - цитирует Песьякова "Матч ТВ".

Напомним, в четверг, 2 февраля, в первом матче Зимнего кубка РПЛ встречались "Спартак" и "Ростов". Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые (2:1). При этом голкипер "Спартака" Александр Селихов отразил сразу три удара игроков ростовчан с точки.


Песьяков Селихов Ростов Спартак
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