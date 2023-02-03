"Я не могу позвонить Артему Сергеевичу, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели… success fee – плата за успех, предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты", - цитирует функционера Metaratings.
Дзюба в первой части текущего сезона играл в составе турецкой команды "Адана Демирспор", куда он перешел летом на правах свободного агента после истечения контракта с "Зенитом". Российский нападающий принял участие в 4-х матчах национального чемпионата и отметился одним забитым мячом. В ноябре стало известно о расторжении соглашения между игроком и клубом.
Руководитель "Торпедо": в случае трансфера Дзюбы предложил бы подумать о плате за успех
Исполняющий обязанности председателя совета директоров "Торпедо" Анатолий Ходоровский высказался о возможности подписания форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"