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Маклаков: Зиньковский - очень жадный. Посоветовал бы ему быть внимательнее к партнерам

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Заслуженный артист России Алексей Маклаков раскритиковал полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского за игру с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Зиньковский — жадный очень. Немножко обидно было: пробивал из разных точек, хотя все время были открытые партнеры. Посоветовал бы ему быть внимательнее к своим партнерам, потому что у них тоже есть позиции, с которых они могли забивать", - цитирует Маклакова "Газета.Ru".

Напомним, "Спартак" обыграл "Ростов" в первом туре Зимнего кубка РПЛ (0:0, 2:1 по пенальти). Александр Селихов отбил три удара ростовчан в послематчевой серии одиннадцатиметровых.

Полузащитник красно-белых Антон Зиньковский вышел в стартовом составе команды и доиграл до перерыва. На его счету несколько ударов по воротам Сергея Песьякова.


Зиньковский Спартак
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