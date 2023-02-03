"Зиньковский — жадный очень. Немножко обидно было: пробивал из разных точек, хотя все время были открытые партнеры. Посоветовал бы ему быть внимательнее к своим партнерам, потому что у них тоже есть позиции, с которых они могли забивать", - цитирует Маклакова "Газета.Ru".
Напомним, "Спартак" обыграл "Ростов" в первом туре Зимнего кубка РПЛ (0:0, 2:1 по пенальти). Александр Селихов отбил три удара ростовчан в послематчевой серии одиннадцатиметровых.
Полузащитник красно-белых Антон Зиньковский вышел в стартовом составе команды и доиграл до перерыва. На его счету несколько ударов по воротам Сергея Песьякова.
Маклаков: Зиньковский - очень жадный. Посоветовал бы ему быть внимательнее к партнерам
Заслуженный артист России Алексей Маклаков раскритиковал полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского за игру с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"