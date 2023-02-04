"Пришёл Курбан Бердыев — всё хорошо. Будем бороться за пятёрку. Не такой большой отрыв. Занимали же пятое место в РПЛ, потом второе. Не вижу поводов нам барахтаться в середине таблицы", — цитирует Юсупова "Чемпионат".
"Сочи" по итогам предыдущего сезона впервые в своей истории стал серебряным медалистом Российской Премьер-лиги. В текущем розыгрыше национального чемпионата команда набрала 25 очков в 17-ти турах и завершила первую часть сезона на 9-й строчке. В конце декабря южане объявили о назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева.
Юсупов: "Сочи" будет бороться за пятерку – не вижу поводов барахтаться в середине таблицы
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов поделился ожиданиями от результатов южан во второй части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"