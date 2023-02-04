По сообщениям СМИ, "Локомотив" и 28-летний иранский центрфорвард Сердар Азмун ведут переговоры о возможной аренде футболиста в стан "железнодорожников". В данный момент иранец взял паузу в переговорах из-за причин личностного характера. Также на экс-зенитовца претендует "Бешикташ", представляющий чемпионат Турции.
Сердар Азмун защищает цвета немецкого "Байера" с зимы 2022 года. Иранский форвард принял участие в 20 матчах за леверкузенский коллектив. В активе 4-х кратного чемпиона России 1 гол и 3 голевые передачи. Ранее СМИ сообщали о то, что в кандидатуре Азмуна также заинтересован "Сочи".
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: Азмун взял паузу в переговорах с "Локомотивом"
Иранский форвард Сердар Азмун и "Локомотив" продолжают переговоры о возможном переходе игрока в клуб.
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