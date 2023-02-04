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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
АрсеналНе начат
П1 7.2X 4.5П2 1.52
Вулверхэмптон
18:00
ЛиверпульНе начат
П1 4.1X 3.85П2 1.87
Брентфорд
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.81X 3.6П2 4.7
Астон Вилла
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.04X 3.55П2 3.75
Манчестер Юнайтед
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.4X 4.9П2 8.2
Брайтон
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.4X 5П2 7.8
Ньюкасл
20:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.68X 3.8П2 5.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
16:00
ОсасунаНе начат
П1 2.75X 3П2 2.9
Эльче
18:15
ВильярреалНе начат
П1 5.2X 3.9П2 1.69
Атлетико
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.47X 4.1П2 8.4
Бетис
23:00
СельтаНе начат
П1 2.17X 3.15П2 3.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кремонезе
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.7X 3.05П2 2.9
Рома
20:00
ЭмполиНе начат
П1 1.5X 4.3П2 7
Сассуоло
22:45
АталантаНе начат
П1 3.65X 3.85П2 1.97

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
17:30
ГертаНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8
Кельн
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.7X 3.65П2 2.01
Унион
17:30
МайнцНе начат
П1 1.99X 3.35П2 4.2
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.5
Боруссия Д
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.7X 4.1П2 4.7
Боруссия М
20:30
Шальке-04Не начат
П1 1.6X 4.5П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
19:00
ТулузаНе начат
П1 1.44X 5.2П2 6.6
Труа
21:00
ЛионНе начат
П1 5.2X 4.2П2 1.65
Ренн
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.8
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Гендиректор "Бешикташа": мы не заинтересованы в подписании Азмуна

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Генеральный директор "Бешикташа" Сейчун Казанчи высказался по поводу появившейся информации о возможном подписании иранского форварда Сердара Азмуна.
Фото: Getty Images
- Азмун? Это фейк. Мы не заинтересованы в его подписании. Не ведем переговоры и не планируем, - приводит комментарий Казанчи Sport24.

Сегодня СМИ сообщили о том, что "Бешикташ", представляющий турецкую Суперлигу, является одним из претендентов на 28-летнего иранского нападающего Сердара Азмуна. Также в своей команде хочет видеть экс-зенитовца московский "Локомотив". Сейчас Сердар решает свои личные дела и поставил переговоры на паузу. В текущем сезоне Азмун чаще остается на скамейке запасных немецкого "Байера" и провел 335 игровых минут в 13 встречах за леверкузенский коллектив. Нападающий сборной Ирана отметился 2 голевыми передачами.


Азмун Байер Бешикташ Локомотив
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