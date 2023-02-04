- Азмун? Это фейк. Мы не заинтересованы в его подписании. Не ведем переговоры и не планируем, - приводит комментарий Казанчи Sport24.
Сегодня СМИ сообщили о том, что "Бешикташ", представляющий турецкую Суперлигу, является одним из претендентов на 28-летнего иранского нападающего Сердара Азмуна. Также в своей команде хочет видеть экс-зенитовца московский "Локомотив". Сейчас Сердар решает свои личные дела и поставил переговоры на паузу. В текущем сезоне Азмун чаще остается на скамейке запасных немецкого "Байера" и провел 335 игровых минут в 13 встречах за леверкузенский коллектив. Нападающий сборной Ирана отметился 2 голевыми передачами.
Гендиректор "Бешикташа": мы не заинтересованы в подписании Азмуна
Генеральный директор "Бешикташа" Сейчун Казанчи высказался по поводу появившейся информации о возможном подписании иранского форварда Сердара Азмуна.
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