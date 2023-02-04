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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 0 1 0
Арсенал2 тайм
П1 1.48X 3.45П2 11.5
Брайтон
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.42X 5П2 7.4
Вулверхэмптон
18:00
ЛиверпульНе начат
П1 4.1X 3.75П2 1.89
Брентфорд
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.8X 3.65П2 4.8
Астон Вилла
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.1X 3.5П2 3.55
Манчестер Юнайтед
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.4X 4.9П2 8
Ньюкасл
20:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.69X 3.85П2 5.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
0 - 1 0 1
Осасуна2 тайм
П1 8.4X 3.6П2 1.53
Эльче
18:15
ВильярреалНе начат
П1 5X 3.9П2 1.71
Атлетико
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.47X 4.1П2 8.6
Бетис
23:00
СельтаНе начат
П1 2.17X 3.2П2 3.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кремонезе
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
П1 2.68X 2.96П2 2.94
Рома
20:00
ЭмполиНе начат
П1 1.5X 4.4П2 6.8
Сассуоло
22:45
АталантаНе начат
П1 3.7X 3.8П2 1.98

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Боруссия Д
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.71X 4.1П2 4.7
Айнтрахт
17:30
ГертаНе начат
П1 1.55X 4.4П2 5.8
Кельн
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.05
Унион
17:30
МайнцНе начат
П1 1.96X 3.35П2 4.3
Боруссия М
20:30
Шальке-04Не начат
П1 1.63X 4.4П2 5

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
19:00
ТулузаНе начат
П1 1.45X 5.2П2 6.4
Труа
21:00
ЛионНе начат
П1 5.2X 4.2П2 1.65
Ренн
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.55X 3.25П2 2.95
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Sport24: Азмун не планирует возвращаться в Россию

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Иранский форвард Сердар Азмун не хочет играть в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По данным СМИ, 28-летний иранский центрфорвард Сердар Азмун не хочет возвращаться в чемпионат России. Бывший форвард "Зенита" принял решение остаться в немецкой Байере до лета. Источник отметает, что в зимнее трансферное окно единственным привлекательным вариантом для Сердара был французский "Марсель", но сделка сорвалась. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со сторон "Сочи" и "Локомотива".

Сердар Азмун выступал в чемпионате России с 2013 по 2022 годы. Иранец играл в "Рубине", "Ростове" и "Зените". С петербуржским коллективом форвард выиграл 4 чемпионства в РПЛ, Кубок России и 2 Суперкубка России. Всего на счету Азмуна 85 голов в РПЛ. Зимой 2022 года иранец перебрался в леверкузенский Байер.

Источник: Sport24


Азмун Локомотив Сочи Байер Зенит
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