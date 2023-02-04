По данным СМИ, 28-летний иранский центрфорвард Сердар Азмун не хочет возвращаться в чемпионат России. Бывший форвард "Зенита" принял решение остаться в немецкой Байере до лета. Источник отметает, что в зимнее трансферное окно единственным привлекательным вариантом для Сердара был французский "Марсель", но сделка сорвалась. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со сторон "Сочи" и "Локомотива".
Сердар Азмун выступал в чемпионате России с 2013 по 2022 годы. Иранец играл в "Рубине", "Ростове" и "Зените". С петербуржским коллективом форвард выиграл 4 чемпионства в РПЛ, Кубок России и 2 Суперкубка России. Всего на счету Азмуна 85 голов в РПЛ. Зимой 2022 года иранец перебрался в леверкузенский Байер.
Источник: Sport24
Sport24: Азмун не планирует возвращаться в Россию
Иранский форвард Сердар Азмун не хочет играть в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"