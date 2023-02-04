- Петар подписал контракт с "Химками", - приводит комментарий агента Sport24.
28-летний серб Петар Голубович, выступающий на позиции крайнего защитника, в предыдущем сезоне защищал цвета "Олесунна", представляющего чемпионат Норвегии. Всего на счету футболиста 242 матча во всех лигах, в которых он отметился 2 голам 8 ассистентскими действиями. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Голубовича в 300 тысяч евро. Игрок перешел в "Химки" бесплатно. Подмосковный коллектив располагается на 15 месте в таблице РПЛ.
Агент сербского защитника Голубовича: игрок подписал контракт с "Химками"
Агент сербского футболиста Петара Голубовича Милан Дудич сообщил о том, что игрок перешел в "Химки".
Фото: aafk.no