- Целая группа российских специалистов могла бы работать в Европе - Карпин, Семак, Хохлов, Юран и Аленичев. Из тех, кто более опытный - Бердыев. Все, кто прошел Высшую лигу и сам играл за рубежом - точно могли бы работать в европейских лигах. Да я мог бы назвать еще 10 человек, которые спокойно и без проблем могли бы работать за рубежом, - передает слова Гладилина "Чемпионат".
70-летний Курбан Бердыев в декабре 2022 года занял пост главного тренера "Сочи", ранее туркменский специалист успешно работал в Российской премьер-лиге с казанским "Рубином" и "Ростовом". 54-летний Валерий Карпин возглавляет "Ростов", занимающий третье место в турнирной таблице РПЛ, 46-летний Сергей Семак работает в "Зените", с которым четырежды стал чемпионом России. 47-летний экс-главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов входит в тренерский штаб Бердыева в "Сочи". 53-летний экс-наставник "Химок" Сергей Юран и 50-летний Дмитрий Аленичев, работавший в "Спартаке", тульском "Арсенале" и "Енисее", сейчас находятся без клубов.
Гладилин: целая группа российских тренеров могла бы работать в Европе - Бердыев, Карпин, Семак, Хохлов, Юран и Аленичев
Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин ответил на вопрос о том, кто из отечественных тренеров мог бы тренировать зарубежные европейские клубы.
Фото: ФК "Зенит"