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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
17:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.75X 3.3П2 2.7
Тоттенхэм
19:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.5X 4.1П2 1.81

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
Реал МадридНе начат
П1 5X 3.45П2 1.82
Жирона
18:15
ВаленсияНе начат
П1 2.35X 3.3П2 3.25
Реал Сосьедад
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.46X 4.4П2 7.8
Барселона
23:00
СевильяНе начат
П1 1.36X 5.2П2 8.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
П1 9.4X 3.45П2 1.53
Торино
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.42X 3.15П2 3.2
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
П1 1.87X 3.6П2 4.5
Интер
22:45
МиланНе начат
П1 2.08X 3.5П2 3.95

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
ВердерНе начат
П1 1.85X 3.8П2 4.2
Вольфсбург
19:30
БаварияНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 2 0 2
Монако1 тайм
П1 38X 12П2 1.06
Страсбург
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.25X 3.25П2 3.5
Лорьян
17:00
АнжеНе начат
П1 2.13X 3.4П2 3.65
Аяччо
17:00
НантНе начат
П1 2.85X 2.95П2 2.85
Осер
17:00
РеймсНе начат
П1 3.85X 3.55П2 2.01
Брест
19:05
ЛансНе начат
П1 4.6X 3.65П2 1.82
Марсель
22:45
НиццаНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
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"Рубин" благодаря двум голам Лисаковича переиграл "Уфу"

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"Рубин" одержал в контрольной встрече победу над "Уфой".
Фото: РПЛ
Встреча проходила в Белеке (Турция), где обе команды проводят свой тренировочный сбор. Счет на 27-й минуте открыл нападающий казанцев Виталий Лисакович, реализовав пенальти. Он же сумел удвоить преимущество своей команды в начале второго тайма, на этот раз форвард отличился с игры.

Товарищеский матч

"Рубин" 2:0 "Уфа"

Голы: Лисакович, 27 (пен.), 54


Напомним, недавно "Рубин" объявил о назначении Юрия Уткульбаева на пост главного тренера клуба. Ранее специалист был исполняющим обязанности после увольнения Леонида Слуцкого в ноябре.


Рубин УФА Лисакович
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