Встреча проходила в Белеке (Турция), где обе команды проводят свой тренировочный сбор. Счет на 27-й минуте открыл нападающий казанцев Виталий Лисакович, реализовав пенальти. Он же сумел удвоить преимущество своей команды в начале второго тайма, на этот раз форвард отличился с игры.
Напомним, недавно "Рубин" объявил о назначении Юрия Уткульбаева на пост главного тренера клуба. Ранее специалист был исполняющим обязанности после увольнения Леонида Слуцкого в ноябре.
"Рубин" благодаря двум голам Лисаковича переиграл "Уфу"
"Рубин" одержал в контрольной встрече победу над "Уфой".
Фото: РПЛ