"Рубин" благодаря двум голам Лисаковича переиграл "Уфу"

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Товарищеский матч



"Рубин" 2:0 "Уфа"



Голы: Лисакович, 27 (пен.), 54 : Лисакович, 27 (пен.), 54

Встреча проходила в Белеке (Турция), где обе команды проводят свой тренировочный сбор. Счет на 27-й минуте открыл нападающий казанцев Виталий Лисакович, реализовав пенальти. Он же сумел удвоить преимущество своей команды в начале второго тайма, на этот раз форвард отличился с игры.Напомним, недавно "Рубин" объявил о назначении Юрия Уткульбаева на пост главного тренера клуба. Ранее специалист был исполняющим обязанности после увольнения Леонида Слуцкого в ноябре.